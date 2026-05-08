Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 24°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 23°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CÇok bulutluVAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı bulutluMARDİN °C, 22°CParçalı bulutluSİİRT °C, 22°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu