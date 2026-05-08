Ankara Valiliği duyurdu! Ses Hızının Üzerinde Uçuş Yapılacak

Türkiye'nin savunma sanayii ve havacılık alanındaki yerli projeleri kapsamında planlı test ve eğitim uçuşları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.Bu tür faaliyetler, özellikle milli muharip uçak projeleri, İHA/SİHA sistemleri ve diğer hava araçlarının geliştirme süreçlerinde kritik öneme sahip.Bu kapsamda, Ankara Valiliği planlı ve kontrollü bir test uçuşu hakkında bir duyuru yayımladı.Valiliğin açıklamasına göre, bugün saat 13.00 ile 17.00 arasında, NOTAM'da belirtilen güzergahları takip edecek uçaklar, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak.Bu çerçevede gerçekleştirilecek uçuşlarda ses hızının üzerinde seyir yapılması planlanıyor.Ses hızını aşan uçakların yarattığı ses patlaması nedeniyle bölgede yüksek düzeyli ses duyulması bekleniyor.Valilik, vatandaşların bu durumdan dolayı herhangi bir telaş veya tedirginlik yaşamaması için konuyu önceden kamuoyuyla paylaştı.Açıklamada, uçuşun tamamen planlı, kontrollü ve ilgili kurumlarca koordine edildiği vurgulanırken, şu sözlere yer verildi:'Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.'