Melis Sezen Kimdir? Melis Sezen Kaç Yaşında?

Melis Sezen Kimdir?



sorusu oldukça araştırılan bir konu haline geldi. Son dönemin en sevilen kadın oyuncularından ve ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Melis Sezen, son olarak Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine kostümü ve sözleriyle geceye damga vurdu. Oldukça heyecanlı olduğu gözlemlenen oyuncu, ödülü aldıktan sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Melis Sezen'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada alay konusu oldu. PekiMelis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. Sezen önce Hayat Bazen Tatlı dizisinde rol almış, ardından Siyah İnci dizisinde rol almıştır. İlk kez 'Leco' dizisinde başrol oynadı. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde başrolü üstlendi. Sezen, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer almıştır. Bizim İçin Şampiyon 2018'de piyasaya sürüldü ve ilk ciddi film performansıydı. Aynı yıl 'Fox Nest' ve 'Harry World' gibi filmlerde rol aldı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Mucize 2: Aşk' filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazan karakterini canlandıracaktır. Rolü 'Derin' olarak adlandırılır ve 'Sadakatsizlik' adlı TV dizisinin kahramanlarından biridir.2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Babası Arnavut ve Makedon göçmeni, annesi Yunanistan'ın Selanik göçmeni, Sezen'in ailesinin ticaretle uğraşan bir erkek kardeşi var. Bir söyleşide tiyatro açılmasına destek verdiklerini, bir başka söyleşide ise annesinin gösterilere olan ilgisini fark ederek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girmesine izin verdiğini söyledi. 12 yaşında drama öğrenmeye başlayan Sezen, ayrıca bir yıl boyunca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama eğitimi aldı. Daha sonra Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hastanesi'nde sahne aldı. Eğitimine devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yıllarında 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.2017-2018 yılları arasında Siyah İnci dizisinde 'Ebru' karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında bağımsız bir filmle sinemaya adım attı. İlk oynadığı film Kingdoms of the World, ikinci filmi ise Fox Nest oldu. Bağımsız filmden sonra ilk önemli rolünü cesur pilot ve jokeyi Haris Kalatas'ın gerçek hikayesini anlatan 'Bizim için Şampiyon' filminde oynadı. 2019'da 'Jasmine' rolü, Leco dizisindeki ilk kahramanı oldu. Daha sonra 'Sevgili Geçmiş' dizisinde 'Deren' adlı oyuncuyu canlandırdı. 2019'un sonunda 'Mucize 2: Aşk' filminde 'Belén' rolünü oynadı. Sezen, 2019'da ilk 100 IMDB Starmeter listesine girdi. 2020'de İstanbul'un işgali, meclisin dağılması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketinin kuruluşunu anlatan tarihi mini dizi 'Ya Ya Kurtuluş' da 'Nazan' karakterini canlandırdı. Ankara'da yeni meclis!Ayrıca son zamanlarda 'Corvara' filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı ancak küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle film vizyona girmedi ve Türkiye'nin aldığı önlemler nedeniyle ertelendi. Yeni görsel tarihinin filmin resmi sosyal medya hesabından duyurulacağı açıklandı. Ekim 2020'den beri Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularındandır. 2021'de Netflix'te yayınlanan Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Fatma dizisinde 'Hayat Kadını' rolünü oynadıktan sonra 2021'de Barış Arduç ile bir Turkcell reklamında rol aldı. Aynı yıl 47. Kingdee Ödülleri kapsamında 'Parlayan Yıldız' ödülüne layık görüldü.