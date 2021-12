Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna sert tepki! Devletin kurumlarında randevusuz giremezsin

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.Zarova Köprüsü'ye birlikte Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'yle hizmete açılıyor. Açılışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Yaklışık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan tekrar sizlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.2.5 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 75 KALEM ESERBu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim. Bu şehir hayatımın önemli bir dönüm noktalarında bana eşlik etti. Okuduğum şiir nedeniyle hapse atarak siyasi hayatıma son vermeye çalıştılar. Başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Biz de başbakan olarak cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. biraz sonra yerinde kurdale kesme törenine katılacağımız HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım.ŞEHRİN EN BÜYÜK SANAYİ YATIRIMIŞöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.Bizim gündemimizde ülkemize daha çok hizmet için yaptıklarımız var.Ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Merkez bankası buna randevu veriyor. Ardından gidip brifing alıyor. Sonra çıkışta merkez Bankası'nı eleştiriyor. Hani Merkez Bankası bağımsız değildi ya. Dün de TÜİK'ten randevu almadan gitti, bir de utanmadan dışarıda gösteri yapıyor. Bunlar ciddi kurumlardır senin gibi ciddiyetsiz değil. Bay Kemal bundan sonra devlet kurumlarına randevusuz gidemeyeceğini öğrenmişsindir.ZAROVA KÖPRÜSÜYaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.Siirt'i 4 Aralık'ta ziyaret edecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılması beklenen Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artıracak.'MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK TASARLANDI'AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, bölgede huzurun tesis edilmesiyle her alanda yatırımların hız kazandığını söyledi.Yatırımlardan birinin de Zarova Köprüsü olduğunu belirten Ören, köprünün Başkan Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılışının yapılacağını aktardıKöprünün çok önemli bir güzergah üzerinde yer aldığına işaret eden Ören, 'Bu yol, bizi Eruh üzerinden Şırnak'a bağlayan bir yol. Dolayısıyla bu yolun konforlu olması, standardının yüksek olması bizim için önemli. Bu köprü, inşallah bu konforu ve standardı daha da yükseltecek.' dedi.'Köprü, mühendislik harikası olarak tasarlandı' ifadesini kullanan Ören, köprünün güzergahının Siirt'i Habur Sınır Kapısı'na bağlayan noktada yer aldığını dile getirdi.