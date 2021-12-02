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Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor

Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor. Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetleri tanıtıldı. Fuara Türkiye'den STM, Aselsan, MKE ve Otokar katılıyor. İşte kareler...

Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
Ekleme: 2.12.2021 - 09:42 Güncelleme: 2.12.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından 'Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021' Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor.

Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Türkiye'den STM, Aselsan, MKE ve Otokar katılıyor. Türk firması STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, fuarda askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini tanıtacak.



STM'den yapılan açıklamada, fuarda, Kolombiya Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tekne formunda tasarlanan CF3500 Fırkateyn, İ-Sınıfı Fırkateyn ile taktik mini İHA sistemlerinden Alpagu, Kargu ve Togan'ın tanıtılacağı belirtildi.



Fuarda, C-151 standında faaliyet gösteren STM'nin, Türkiye'nin ihtiyaçları için elde ettiği tecrübeleri, yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerle iş birliği ve teknoloji transferi yoluyla kazanmaya devam edeceği bildirildi.



STM, Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 20'den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor.



Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtılacağı fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor
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Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
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