İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda içinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.PATLAMA MEYDANA GELDİOlay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDUGrizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.7 İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDIYapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.2 YARALI DA SOMA'DA TEDAVİ ALTINDAYaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAİzmir Valisi Yaluz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.