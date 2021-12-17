Regl Sancısına Ne İyi Gelir?

Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Regl sancısına iyi gelen yiyecekler birçok kadın tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Regl dönemini oldukça sıkıntılı ve ağrılı geçirenler bu konuyu çözmek adına birçok alternatif yöntem araştırıyor. Bu sebeplevenelerdir sorusuna cevap aramaya başladı. Regl sancısı bazı kişilerde hafif bir şekilde ortaya çıkabilirken bazen de oldukça ağrılı olabilmektedir. Bu sebeple regl sancısından şikayetçi olan birçok kişi belirtilerin nasıl azaltılacağını merak ediyor.veiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Regl sancısı hakkında birçok detay oldukça merak ediliyor. Bu sebeple en çok aratılanlar arasındavenelerdir soruları sık sık aratılıyor. Regl sancısı bazı alternatif yöntemlerle ve besinlerle hafifletilebilir. Oldukça doğal ve normal olan bu durum ağır kramplar şeklinde meydana geldiğinde rahatsızlık verici durumlar arasında bulunabilir. Bu sebeple regl sancısını geçirmek için düzenli egzersiz yapmak oldukça büyük önem taşır. Sıcak bir duş almak ve sıcak su torbası da bu konuda işinize oldukça yarayacaktır. Gıda takviyeleri tüketmek ve vitamin almak da regl sancısına iyi gelen çözümler arasında yer alır. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri de bu konuya oldukça yardımcı olan yöntemler arasında yer alır. Alkol ve sigaradan uzak durmak, çok fazla kafein tüketmemek bu konuda oldukça büyük öneme sahiptir.Regl sancısı ortaya çıktığında birçok kişinin hayat kalitesinde düşüş yaşanır. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasındaveyer alır. Birçok kadın regl başlangıcının ilk günlerinde oldukça doğal olan bu ağrıyı çeker. Bazı kişilerde hafif şekilde ortaya çıkan bu durum birçok faktöre bağlı olarak daha şiddetli bir şekilde kendini gösterebilir. Bu sebeple ilaçların yanında tüketeceğiniz besinlerle de bu durumu hafifletici önlemler alabilirsiniz. Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler şu maddeler halinde sıralanabilir;-Magnezyumun ilaç olarak takviyesi ya da daha da iyisi magnezyumdan zengin aşağıdaki gıdaları bolca tüketmek. Bunlar; Badem, Siyah fasülye, Ispanak, Yoğurt, Fıstık ezmesi.- Bol su içmek,-Somon vb Vitamin B6 ,D vitamini ve omega 3 asitten zengin balıklar tüketmek,- Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek (Hem demir hem kalsiyum deposudur),. -Muz,ananas ve kivi tüketmek,- Kalsiyumdan zengin dereotu, yeşillik, süt ,peynir, yoğurt tüketmek,.-Yulaf tüketmek, (lif ,çinko ve magnezyumdan zengin olduğu için),.-Yumurta:B6 ,D ve E vitamininden zengin olduğu için,- Zencefil,-Bitter çikolata (yüzde 85 ve üzeri kakao içeren),.- Zeytinyağı,-Çiğ kuruyemiş.