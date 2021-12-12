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Zeytinyağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Zeytinyağı Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Birçok market ürününe gelen zamlardan sonra konu hakkında en çok merak edilenlerden biri ise zeytinyağı fiyatları oldu. Peki, zeytinyağı fiyatları ne kadar? Zeytinyağına zam mı geldi? Zeytinyağı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekleme: 12.12.2021 - 12:19 Güncelleme: 12.12.2021 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Zeytinyağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Zeytinyağı Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Son zamanlarda birçok ürüne zam gelmesiyle beraber konu hakkında birçok detay merak ediliyor. En çok araştırılanlar arasında ise zeytinyağı fiyatları ne kadar ve zeytinyağına zam mı geldi soruları yer alıyor. Sosyal medyada tuvalet kağıdı ve süte gelen zamlar oldukça konuşulmuştu. Bu durumun ardından zeytinyağının da fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arasında ise zeytinyağı fiyatları yer aldı. Önceki aylardaki fiyatlar arasında ise


Zeytinyağına Zam Mı Geldi?


Market ürünlerinde meydana gelen artışlar vatandaşlar arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Tuvalet kağıdı ve süt ürünlerine gelen zamların ardından zeytinyağının fiyatlarında da artış yaşanmasıyla çoğu kişi zeytinyağına zam mı geldi sorusu yer aldı. Zeytinyağı fiyatları ve zeytinyağı ne kadar sorusu bu sebeple sık sık araştırılıyor. Konu kapsamında en merak edilenlerden biri de zeytinyağına zam mı geldi ve zeytinyağı fiyatları ne kadar oldu sorusudur. Zeytinyağı fiyatları 33 TL'den 44 liraya çıktı. Bu sebeple zeytinyağı fiyatları gündem konuları arasında yer aldı.

Zeytinyağına Zam Mı Geldi?


Zeytinyağı Fiyatları Ne Kadar?


Zeytinyağı fiyatları hakkında en çok merak edilen konulardan birisi ise zeytinyağı fiyatları ne kadar sorusudur. Son zamanlarda gündeme gelen zeytinyağı fiyatları birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Market ürünlerinde yaşanan artış sonrası tuvalet kağıdı, süt ve süt ürünlerine gelen artış oldukça konuşulmuştu. Bu konu kapsamında zeytinyağı fiyatlarının artmasıyla beraber sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Zeytinyağı fiyatları şu maddeler halinde sıralanabilir;

-Side Zeytinyağı 5 lt Sızma Zeytinyağı 319,00 TL.

-Yeronda 5 lt Sızma Zeytinyağı 220,00 TL.

-Komili Sızma Zeytinyağı 5 lt. 299,95 TL.

-Sergio 5 lt Sızma Zeytinyağı 264,99 TL.

-5 Lt Kristal Sızma Zeytinyağı 349 TL

-Luba 5 lt Sızma Zeytinyağı ...350 TL

-Körfezim 5 lt Sızma Zeytinyağı ...309 TL

-Marmarabirlik 5 lt Sızma Zeytinyağı 344 TL




Şekeroğlu Konu Hakkında Açıklama Yaptı 

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ise zeytinyağı fiyatları ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;

“Bugün zeytinyağı fiyatları 50 liradan başlayıp 300 liraya kadar ulaşıyor. Fırsatçıların oyunuyla zeytinyağı olmayan farklı bitkisel yağlara çeşitli ilaveler katarak zeytinyağıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle sosyal medyada bu tür yağların satışı çok fazla. Diğer bitkisel yağlar fiyatına zeytinyağı satılıyor” Ayrıca Şekeroğlu sahte zeytinyağı satışlarına karşı dikkatli olunmasını belirtti. Fiyatların artmasıyla beraber hileli ve sahte zeytinyağlarının piyasaya sürüldüğünü belirterek gerçek yağın nasıl anlaşılacağı hakkında bilgiler verdi. Şekeroğlu sahte zeytinyağı ile ilgili olarak “Zeytinyağını içtiğinizde boğazınızda hafif bir yakıcılık ortaya çıkıyor ve yaklaşık bir dakika içerisinde o acılık gidiyor. Bunu bilmek oldukça zor. Bunun için özellikle bildiğimiz, tanıdığımız yerlerden, doğrudan üreticiden zeytinyağını almak ve markalaşmış etiketli ürünleri almak gerekiyor. Yağ alırken ucuz ve bilmediğiniz yerlerden zeytinyağı almayınız” ifadelerini kullandı.

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