İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden bazı vapur seferlerinin durdurulmasına ilişkin duyuru yaptı.SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDUYapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.