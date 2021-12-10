Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız.