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İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamada bulundu. Partisi adına özür dileyen Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediliyor, kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır" dedi. Açıkca şehit yakınına küfür edilmesini provokasyon olarak değerlendiren Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. İstifa ya da ihraç beklenirken İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'a kalkan olması tepki çekti.

İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler
Ekleme: 6.11.2021 - 22:01 Güncelleme: 6.11.2021 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler
Şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak şekilde küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yönelik tepkiler sürerken, İYİ Parti kanadından konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.


'NE YAPILACAKSA ZAMANI GELDİĞİNDE YAPILIR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik küfürlü ifadelerine ilişkin partisi adına özür dilediğini bildirdi.

Dervişoğlu, 'İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediliyor, kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır' ifadelerini kullandı.

İSTİFA YA DA İHRAÇ BEKLENİRKEN TOPU YİNE ÇEVİRDİLER

'İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır.'

Dervişoğlu, 'Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Lütfü Türkkan, dünkü Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmişti. Polislerin araya girmesi ile şehit ağabeyi bölgeden uzaklaştırılmıştı. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı. İYİ Parti ve CHP ise duruma sessiz kaldı.
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