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Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada gençlerin söylediği şarkıya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi
Ekleme: 6.11.2021 - 22:07 Güncelleme: 6.11.2021 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi.

Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi

Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.



GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, kütüphanede gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle Şemle Şemle türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi
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