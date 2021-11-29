LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Akbaş gülümsedi...

Eski Türkiye artığı azgın azınlık, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok desteklenen lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yine ölümle tehdit etti.YALAN STRATEJİSTİ SEDEF KABAŞ, YAYINA LGBT'Lİ VATAN HAİNİ BARBAROS ŞANSAL'I KONUK ALDIGeçtiğimiz aylarda 'Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin' sözleriyle gündem olan fondaş gazeteci Sedef Kabaş, YouTube kanalındaki yayınına Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan LGBT'li modacı Barbaros Şansal'ı konuk aldı.Yalan terörünün önde gelen isimlerinden Sedef Kabaş ve KKTC'de yaşayan LGBT'li Şansal'ın iktidarı itibarsızlaştırmak için onlarca gerçek dışı bilgi ve tezviratın ardından sıra ölüm tehdidine geldi.ÖNCE İKTİDARA 'LİNCİ ALKIŞLIYOR' İFTİRASIGaza gelen Şansal, 'Sosyal linci fiziksel linci alkışlayan bir hükümet stratejisiyle karşı karşıyayız' iddiasını ortaya attı. Kabaş da yine en iyi yaptığı algı operasyonuna girişerek, 'Hatta Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesini Erdoğan grup toplantısında gösterdi. Ve Meral Akşener'e yapılan saldırı sonrasında da, 'daha bunlar iyi günleriniz daha neler göreceksiniz' dedi.' sözlerini sarf etti.HİNDUZM VE BUDİZM KURALLARINI ÖRNEK GÖSTEREREK ÖLÜMLE TEHDİT!Bunun üzerine Şansal kendisini kaybedip içinden gelenleri söyledi. Hinduizm ve Budizm'in bir kuralı olan 'Karma'yı örnek göstererek Başkan Erdoğan'ın Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi'nin öldürülmesine benzer bir akıbete uğrayacağını öne sürdü.BAŞKAN ERDOĞAN'IN CANAVARCA KATLEDİLMESİNİ ARZULUYOR!İşte Şansal'ın ölüm tehdidi:'Ama Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unutarak yaptı “ bunu. Hayat çok acımasızdır. Karma çok ağır tokat atar insana'KABAŞ YALAN SÖYLÜYOR! AKŞENER'E SALDIRI OLMADI SADECE YUHLANDIOysa Akşener'e Kabaş'ın iddia ettiği gibi bir saldırı yapılmamıştı. 20 Mayıs'ta Rize'nin İkizdere ilçesine giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kadın vatandaş HDP ile işbirliği yaptığı iddiası üzerine tepki göstermişti. Ardından Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine de vatandaşlardan sert tepkiler gelmişti.Bunu üzerine bir İyi Partili Rizeli esnafı yumruklamıştı. Bunun üzerine arbede yaşanınca polis kalabalığı dağıtmıştı. Yoğun tepkilerin odağında olan Akşener de bölgeyi terketmek zorunda kalmıştı. Yani saldıran vatandaşlar değil Akşener'in korumalarıydı.BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİLERİ ŞÖYLE YORUMLAMIŞTI: BU MİLLET AFFETMEZGrup toplantısında tepkileri değerlendiren Başkan Erdoğan, 'Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiştir. Gelin hanım Netanyahu'nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık.' diye