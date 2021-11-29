Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat

Çeyiz hesabında devlet katkısı ve düzenli birikim için limitler yeni yılla birlikte artıyor. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 liraya çıkıyor. Çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin yeni tutarlar ve geri ödemesiz bu nakdi destekten yararlanmanın yolları...

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilkevliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabındadüzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yenidendeğerleme oranı kadar yükseliyor.Halen 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst sınırı önümüzdeki Ocak ayındayüzde 36.2 yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla 16 bin 394 lira 70kuruşa çıkıyor.Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 32 bin 789 bin liralık katkı alabiliyor.İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçirilecek yeni tutarlar:* Aylık ödemede alt sınır 207,66 liradan 282,83 liraya, üst sınır 2 bin 76 lira 61kuruştan bin 903 liradan 2 bin 828 lira 34 kuruşa çıkacak.* Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2021 yılı için azami için 31 bin 149 lira 61kuruşa kadar para yatırabiliyor. 2022'de hesap açanlar bir defada 42 bin 425lira 76 kuruş yatırabilecek