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Bebeğin ten rengini sormuştu: Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesinin kim olduğu ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle'ın, dünya kamuoyunda en çok konuşulan ve ailenin önde gelenlerinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan soruyu soran kişinin kim olduğu belli oldu.

Ekleme: 29.11.2021 - 12:22 Güncelleme: 29.11.2021 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Bebeğin ten rengini sormuştu: Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesinin kim olduğu ortaya çıktıHarry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda isim vermeden ailenin birinin doğacak bebeğin ten rengi hakkında fikir yürüttüğünü ileri sürmüş ama bu kişinin kim olduğunu açıklamamıştı.


KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Christopher Andersen, kaleme aldığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta konuyu gündeme getiren kişinin kimliğini açıkladı.

Andersen'in kitabında yazdığına göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocuğunun kime benzeyeceği , ten renginin nasıl olacağı konusuna aile içinde konuşan kişi Prens Harry'nin babası Prens Charles.

Fakat kitapta, bu sözlerin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı da ileri sürüldü.

EŞİYLE KONUŞTU

Christopher Andersen'in kitabına göre Prens Charles, küçük oğlu Harry'nin Meghan Markle ile nişanının açıklandığı 27 Kasım 2017 tarihinde, Prens Charles'ın, eşi Camilla Parker Bowles'a "Çocukların neye benzeyeceğini merak ediyorum" dedi.


İşte bu sözler de bazı saray kaynakları tarafından basına çarpıtılarak yansıtıldı.


Kitaptaki iddiaya göre Prens Charles'in eşi Camilla bu soruya şaşırsa da "Eminim ki kesinlikle harika olacaklar" diye yanıt verdi.


Sonra Prens Charles karısına daha kısık bir sesle "çocukların ten renginin nasıl olacağını" sordu.


Kitaptaki bu iddiayla ilgili The Post gazetesine açıklama yapan Prens Charles'ın sözcüsü ise bu sohbetin bir kurgu olduğunu ileri sürerek "Bir yorum yapmaya değmez" dedi.


AİLEYE IRKÇILIK SUÇLAMASI YÖNELTMİŞLERDİ

Geçen mart ayında ekrana gelen ve büyük yankı uyandıran röportajda aile üyelerinden birinin, doğacak çocuğun ten rengi hakkında yorum yaptığını ileri sürmüştü.


Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü.


Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi.


Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi.


Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti.


Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.


KURAL GEREĞİ ZATEN PRENS OLAMAYACAKTI

Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi.


2019'da Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.
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