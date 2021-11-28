Muhalefet olmak isteyen Meral Akşener'e Fahrettin Koca'dan sert yanıt

Avrupa ülkelerinde 5.dalganın yaşandığı koronavirüs salgınında, yoğun bakımlarda doluluk oranları arttı.Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'a Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde koronavirüs hastalarının alınabileceğine ilişkin teklifte bulundu."ERDOĞAN YETMEDİ, ŞİMDİ DE SİZ Mİ ÇIKTINIZ"Bu durumu siyasi malzeme halinde çevirmek isteyen İyi Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Bakan Koca'yı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:"Sayın Bakan, Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!""ÜZERİNDE SİYASET YAPTIĞINIZ KONU, AVRUPA'DA YAŞAYAN 5 MİLYON İNSANIMIZ"Bakan Koca ise, Akşener'e sert yanıt verdi:"Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan koronavirüse yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."