Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

Dünyada bir benzeri bulunmayan 'Savaş Atları Müzesi' Sivas'ta açılış için gün sayıyor.Yapımı tamamlanan 'Savaş Atları Müzesi', Dünya'da ilk olma özelliğini taşıyor. Eşi benzeri olmayan müze de, II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün bal mumumdan atları sergileniyor. Henüz resmi açılışı yapılmayan Hamidiye Kültür Bahçesi ve müze açılış için gün sayıyor."Dünyada tek"Sivas Valisi Salih Ayhan, 1970'lerden bu yana atıl durumda bulunan tarihi harayı restore ettiklerini belirterek, “Hamidiye Kültür Bahçesi Sultan Abdülhamit Han döneminde saraya at yetiştiren bir bölgeydi. Bu bölge daha sonra uzun yıllar atçılık ıslah kurumu olarak hizmet vermiş. 1970'lerden beri atıl kalan bir bölge. Burayı biz ele aldık. 250 bin metre kare bir alanda 11 tescilli yapı vardı, onların restorasyonunu tamamladık. Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bazı projeleri de tercih ederek 22 farklı proje ile birlikte Hamidiye Kültür Bahçesi'ni 29 Ekim'de ziyarete açtık. Resmi açılışımızı daha sonra yapacağız ama vatandaşımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 11 tescilli sivil mimarimizin de her birine bir fonksiyon verdik. Bin 800 metre kare kapalı olan ve at ahırları olarak geçen bir sivil mimari burası. Bunun restorasyonunu yapmakla birlikte içerisinde fonksiyon verdik. Geçmişle de güçlü bağ kurmaya çalıştık. İçinde bulunduğumuz binayı savaş atları müzesi olarak adlandırdık. Dünya'da tek ve Türkiye'de yoktur" dedi.Ecdadın atları bu müzedeVali Ayhan, bu müzenin dünyada tek olduğunu söyleyerek, “At müzesi var, savaş müzesi var ama savaş atları müzesi Dünya'da tek. Oda şuan Sivas'ta. Sivas ve ülkemizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Atın insan hayatına girdiği günden beri, savaşlarda oynadığı roller, insan hayatına kazanımları, medeniyetlere etkileri, kıtalar arası yolculuklar, bin yıl öncenin İHA'sı, SİHA'sı atlar. Geçmişten günümüze kadar o dönemi çok iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bizim Türk kültürümüzde atın önemi bilinerek de her büyüğümüzün atını buraya tercih ettik. Sultan Abdülhamit Han'ın Ferhan atı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişini simgeleyen Küheylan atı, Sakarya isimli atıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü simgeleyen atlar mevcut. Müthiş bir eser oldu. Biz müze şehri dedik ve buraya da böyle bir müze kazandırmış olduk" şeklinde konuştu."Gece-gündüz çalıştık"7'den 70'e herkese hitap eden bu park için gece-gündüz çalıştıklarını kaydeden Vali Ayhan, şunları söyledi:“Ata sporları merkezi, otelleri, Minia Sivas, restoranlar, bilim evleri, aktif engelli yaşam merkezi gibi tesislerle birlikte sabahtan akşama kadar 7'den 70'e herkese hitap eden harikulade bir proje ve hizmet oldu.Sivas'ımıza da yakıştı. Çok emek verdik ve çok destek aldık. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sivas'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Maksat hasıl olunca insanın yorgunluğu gidiyor. Buraya ciddi kaynak aktardık. Çok ciddi bir emek var. Fikri aşamasından uygulama aşamasına kadar. Gerçekten gece-gündüz burada çalıştık. Her hafta ben buradayım ve her detaya vâkıfım. Vatandaşımızın da ilgisi ve memnuniyeti bizleri çok mutlu ediyor. Burası Sivas'ın en çok ziyaret edilen ve en çok gezilen yeri olacak. Burada her şey var. Kafe, restoran, kitap kafe, otel, gezinti alanları, yürüyüş alanları, spor parkları, sosyal alanlar, macera parkı, yöresel ürünler satış yerleri gibi birçok yer var. Yok yok burada. Açıldığı ilk günden bu kadar vatandaşımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti."