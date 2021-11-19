KOAH Hastalığı Nedir? KOAH Belirtileri Nelerdir? KOAH Hastalığına Ne İyi Gelir?

KOAH Hastalığı Nedir?



KOAH Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



KOAH Son Evre Belirtileri



KOAH Hastalığına Ne İyi Gelir?

(kronik obstrüktif akciğer hastalığı), hava yollarının daralması nedeniyle rahat ve sağlıklı nefes almayı önleyen akciğer hastalığıdır. KOAH tedavi edilemeyen ilerleyici kronik bir hastalıktır. En sık görülen semptomlar balgam çıkarma ve nefes darlığıdır. Bu hastalıkta evresine göre farklı belirtiler şeklinde kendini gösterir ve hafif bir eforla bile nefes darlığı oluşur ki bu da hastalığın ilerlediğini gösterir. Peki? KOAH hastalığı özellikle sigara içenler arasında ortaya çıkmaktadır. COVID-19'un son zamanlarda küresel etkisi nedeniyle dikkat ve önlem alınması gereken bir hastalık haline gelmiştir. Sizler içinni vei sıraladık.Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltması olan KOAH, dispne ile karakterize bir akciğer hastalığıdır. KOAH, kalıcı ve ilerleyici doğası nedeniyle 'kronik' ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen hava yolu daralması nedeniyle 'obstrüktif' olarak tanımlanır. Belirtileri birdenbire ortaya çıkmayan bu hastalığa neden olan en önemli faktör sigaradır. Bu hastalıkta sigara, zararlı gazların ve partiküllerin solunum yollarını daraltmasına ve kalınlaşmasına neden olur ve bu da oksijenli havanın akciğerlere kolayca girip çıkmasını engeller. Bronşların daralması, tedavi edilmediği takdirde giderek kötüleşecek, geri dönüşü olmayan bir durumdur.Sigara ve diğer tütün ürünlerinin yanı sıra çevresel faktörler, zararlı gazlar ve kimyasallar, iç ortam hava kirliliği, sosyoekonomik düzey, yaş, cinsiyet, genetik faktörler, Akciğer gelişimi gibi faktörlerin gelişmesi ve değişmesi ile hava kirliliği dumanlı ve tozlu bir ortamda çalışmak zorundadır. sorunlar, kronik bronşit, solunum yolu enfeksiyonları ve astım da KOAH gelişimine yol açan faktörlerdir. KOAH çok ciddi bir sağlık sorunudur. Semptomlar çok geç ortaya çıktığı için bazı hastalara zamanında teşhis konulamayabilmektedir. Nefes darlığı, balgam ve öksürük hafif olduğunda doktora gitmeyen hasta sayısı daha fazla olduğundan tanı oranı düşüktür. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir. KOAH, ülkemde en yaygın ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır.KOAH hastalığının en belirgin belirtisi öksürük ve balgamlı öksürüktür. Hafif evrede öksürük aralıklı olsa da ilerleyen evrelerde her gün görülebilmektedir. Balgam genellikle kalın ve kirli beyazdır. Artan balgam KOAH belirtisi olabilir veya bronşit ile ilişkili olabilir. Erken evredeki hastalar genellikle şikayet etmezler veya nefes darlığından habersizdirler, sadece çok fazla efor gerektiren aktiviteler sırasında. Orta evrede öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı daha belirgindir. Hızlı yorgunluk, rahat nefes alamama ve buna güçsüzlük eşlik eden nefes darlığı nedeniyle hasta doktora gitme ihtiyacı hisseder ve genellikle bu aşamada KOAH teşhisi konur.ÇarpıntıŞiddetli baş ağrısıTerlemeDudak, dil ve parmak uçlarında morarmaUykusuzlukUnutkanlıkAsabiyetZayıflamaKabızlıkCinsel isteksizlikKarın şişliğiEllerde titreme ve uyuşma hissiBoyun damarlarında belirginleşmeBacaklarda ödemDüzenli egzersiz yapmak, kasların güçlenmesi ve nefes darlığının azalmasını sağlar. Ancak, yapılan egzersizlerin çok ağır olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin, haftanın 5 günü, en az 30 dakika şeklinde yapılacak yürüyüşler ve her sabah 10 dakika yapılacak basit egzersizler, KOAH hastaları için yeterli olacaktır.Hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.Sigara içilen, dumanlı ve tozlu ortamlardan uzak durulmalıdır.Az miktarda, sık sık yemek yenilmelidir.Yiyeceklerin nefes borusuna kaçmaması için oturarak yemek yenilmelidir.• Beslenme planında genellikle sulu gıdalara yer verilmelidir. Katı ve ağır yemekler nefes darlığına neden olabilir.Bol sıvı tüketimi kritik önem taşır.Alkol ve sigara kullanımından kaçınılmalıdır.Gaz ve hazımsızlığa neden olacak yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.Nefes darlığının şiddetlendiği dönemlerde nefes egzersizleri yapılmalıdır.Obezite, KOAH hastalığının daha ağır seyretmesine neden olabilir. Bu nedenle, KOAH hastalarının ideal kilolarına ulaşması oldukça önemlidir.Her sonbaharda grip aşısı yaptırılmalı ve grip virüsü taşıyan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.Enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için diğer kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.Nefes almayı engelleyecek kıyafetler tercih edilmemelidir.• Dinlenerek merdiven çıkılmalı, varsa asansör tercih edilmelidir.Mola vererek çalışılmalıdır.