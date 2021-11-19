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IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir

Tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun kalıcı olacağı uyarısı yapıldı.

IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
Ekleme: 19.11.2021 - 10:41 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
2 yıldır devam eden koronavirüs salgını, zaruri tedbirler nedeniyle dünya genelinde bazı sektörlerde tedarik zincirini de olumsuz yönde etkiledi.

Bu da ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve dünyanın diğer bölgelerinde enflasyona bağlı sıkıntıları tetikledi.

IMF'DEN UYARI: "ENFLASYON DAHA KALICI HALE GELEBİLİR"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, YÜKSEK ENFLASYONA KARŞI TETİKTE OLMALI"

Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti.

IMF Sözcüsü Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.

DOĞALGAZ FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Doğalgaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.


IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
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