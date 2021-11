2 cappuccino’nun bedeli 7 ağaç

Her bir birey sabah aldığı duşla, içtiği sütle, yediği yemekle kullandığı ev aletleriyle, ulaşım tercihleriyle karbon ayak izi oluşturuyor. Credit Suisse’in “Karbon ayak izi raporu” günlük hayatımızdaki her bir eylememizin doğada yol açtığı zararı telefi etmek için dünyanın kaç yeni ağaca ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Küresel ısınma ve İklim değişikliği ile mücadele tüm dünyanın gündeminde. Mücadelenin merkezinde ise hükümetler ve şirketler yer alıyor. Ancak bireyler de satın aldıkları her bir ürün ve hizmetin yanı sıra günlük aktiviteleriyle de sera gazı salımına katkı sağlıyor.Sabah aldığımız duştan, tuvaleti kullanmaya, içtiğimiz bir bardak sütten espresso’ya, televizyon izlemekten, fırında yemek pişirmeye, biftek yemekten gittiğimiz seyahatlerde seçtiğimiz ulaşım araçlarına kadar her anımızda salınan sera gazı ile kişisel emisyon ayak izimizi oluşturuyoruz. Ancak bu ayak izimizin zararını dikeceğimiz ağaçlarla telafi etmek mümkün. Credit Suisse’in “Karbon ayak izi raporu” günlük hayatımızdaki her bir eylememizin doğada yol açtığı zararı telafi etmek için dünyanın kaç yeni ağaca ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.KARBON AYAK İZİNİN DEĞERİ KAÇ AĞAÇ?Ağaçlar karbondioksitin (CO2) doğal “tutucuları” olduğundan iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir potansiyele sahip. Yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’u dünya ormanları tarafından depolanıyor. Emisyonların yaklaşık %47’si atmosferde kalıyor ve bu payın daha aşırı küresel ısınma senaryoları altında ve agresif (yeniden) ağaçlandırma planları olmadan artması bekleniyor. Rapora göre sadece 30 yıl içinde, küresel olarak toplam 420 milyon hektar orman kaybedildi.MÜCADELEYE BİREYSEL KATKIBireyler dikecekleri fidanlarla oluşturacakları “ağaç izleri”yle dünyadaki karbon ayak izlerinin yaratacağı zararı dengeleyebilir, dünyanın ağaçlanmasına destek olabilirler. Daha az karbon salımına neden olan alternatiflere de yönelerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayabilirler.