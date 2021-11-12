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MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve ona arka çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi. Türkkan'a tepki göstermesi gerekenlerin suskunluğunun kepazelik ve edepsizlik olduğunu vurgulayan Yalçın, paylaşımında Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden alıntı yaptı.

MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
Ekleme: 12.11.2021 - 00:37 Güncelleme: 12.11.2021 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz hafta Bingöl'de kendilerine 'HDP ile ittifak' yaptıkları için tepki gösteren şehit ağabeyine, kameralar önünde sinkaflı şekilde küfretmiş ve partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ittifak ortakları CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, yaşananları 'provokasyon' olarak niteleyip, suçlunun şehit ağabeyi olduğunu belirtmişti.

Söz konusu gelişmeleri ve bir TV kanalında kendilerini hedef alan söylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, oldukça sert ifadeler kullandı.

Türkkan'ı, 'Kansız Lütfü' olarak nitelendiren Yalçın, "Halkın gözü önünde ve kameralar karşısında bir şehidimizin bacısına sin kaflı kelimelerle küfretmesi, akıllara durgunluk veren bir edepsizlik örneği." dedi.

"BİR BAŞKA KEPAZELİK VE EDEPSİZLİK"
Söz konusu çirkin davranış karşısında en şiddetli tepkiyi göstermesi gerekenlerin suskunluğunu da eleştiren Yalçın, "Bir başka kepazelik ve edepsizlik" diyerek Akşener ve Öztrak'a yüklendi.

"Heval Meral ile Tuzsuz Deli Faik günler sonra sessizliklerini sadece yutkunarak bozdular." diyen Yalçın, "Kansız Lütfü’ye hak ettiği dersi verecek celadeti ne kendileri ne de partileri gösterebildi. Özellikle Tuzsuz Deli Faik; ahlaksızlığın, pişkinliğin de maverasına geçerek Bu pisliğe kan verdi. 'Provokasyon var.' diyerek milletin bacısına sövme edepsizliğini meşrulaştırmaya kalktı" paylaşımını yaptı.

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"YAZI TURASI SİLİK BİR GAZETECİ MÜSVEDDESİ"
Akşam saatlerinde CNN Türk'de yayınlanan bir programa konuk olan Fehmi Çalmuk'a da tepki gösteren Yalçın, "Şimdi de Fehmi Kalmuk isimli yazısı turası silik bir gazeteci müsveddesi hadisenin arka planını Genel Başkanımıza ve partimize yamama peşinde. Tüh sizin ervahınıza!" ifadelerini kullandı.

"TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE"
Yalçın, paylaşımını Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden alıntı yaparak şöyle noktaladı:

"Milletimizin tepki ve hissiyatını, millî şairimiz Mehmet Akif’in dizelerini gündeme uyarlayarak yansıtalım:

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarlarına!

Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârlarına!

Tükürün “ehl-i zilletin” o hayasız yüzüne!

Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!

Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!"
MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
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