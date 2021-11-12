Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti

Kayseri'de meydana gelen olayda, H.Ö., kendisine istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti. Maruz kaldığı saldırı sonrası vücudundan morluklar oluşan sağlık çalışanı saldırgan H.Ö.'den şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Görevli doktorumuz Celal Naci Gökçınar'a yapılan çirkin saldırı ile ilgili adli işlemler derhal başlatılmıştır." dedi.

Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde odasına gelen H.Ö. tarafından darbedildi. Saldırıya uğrayan Aile Hekimi Gökçınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.İSTEDİĞİ İLACI YAZMAYINCA SALDIRMIŞHemşire olan eşinin yanında darbedilen Gökçınar, saldırgan H.Ö.'den şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın, H.Ö.'nün istediği ilacı yazdırmak istemesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.VALİ GÜNAYDIN'DAN AÇIKLAMA: ADLİ İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILMIŞTIRÖte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz Celal Naci Gökçınar'a yapılan çirkin saldırı ile ilgili adli işlemler derhal başlatılmıştır. Doktorumuz ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.