AK Parti'den son dakika EYT açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaş dışındaki yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar yaşa bakılmadanemekli olmak istiyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda ise değişik formüller üzerinde duruluyor.AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASISon olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde 'emeklilikte yaşa takılanlarla' (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak dün konuya ilişkin açıklamaları sorulan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.'TBMM'NİN GÜNDEMİNE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GETİRİLMEK ÜZERE ÇALIŞILMAKTADIR'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde 'emeklilikte yaşa takılanlarla' (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak dünkonuya ilişkin açıklamaları sorulan Akbaşoğlu şöyle konuştu: 'EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata görenasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. SayınCumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız.'Sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunun bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıkları konular olduğunu açıklayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:'3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, 'Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralamaçerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu, muhalefetin olayları çarpıttığını belirterek kamuoyunu muhalefetin değil, Cumhur İttifakı'nın ne dediğine bakması gerektiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki büyükelçilere gönderdiği mektubuna yönelik, 'Bu utanç mektubunu yazarak aslında CHP'nin 6 okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. O ok da 'manda ve himaye kabul edilebilir' okudur.' dedi.Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Topluma 'Ben, sizin bacınızım' diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutuhayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte. Ne disiplin kuruluna sevk edildi ne de istifası istendi. Bir an için düşünüldüğünde İYİ Partinin bir vekili sıfatıyla böyle bir hadsizlik söz konusu olsaydı acaba İYİ Partinin disiplin kurulları yine işlemeyecek miydi, istifası istenmeyecek miydi?' diye sordu.Bu noktada mahşeri vicdanın değerlendirmesini yapacak ve karar vereceğini kaydeden Akbaşoğlu, 'Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır. CHP ve HDP'nin bu konudaki tutum ve davranışı da İYİ Partiyle yamalı bohça ittifakının devamı yönünde, hakaret ve küfür üzerine ittifaklarını devam ettikleri görülmüştür.' değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki tüm büyükelçilere gönderdiği 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili mektubuna ilişkin Akbaşoğlu, 'CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bütün büyükelçilere, Türkiye'nin en önemli, en stratejik projesi ve yatırımı ile ilgili yabancı devletlerden yardım dilenerek 'Türkiye'yi durdurun, bu yatırımı yaptırmayın' çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Bu utanç mektubunu yazarak aslında CHP'nin 6 okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. O ok da 'manda ve himaye kabul edilebilir' okudur.' ifadelerini kullandı.Suriye ve Irak tezkeresine 'Hayır' diyen CHP'nin, terör örgütü elebaşının övgüsüne mazhar olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, 'Bu 'övgü' size onur olarak yeter.' dedi. Bu yaklaşımların, Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, milli güvenliğine aykırı, milletin aleyhine bir tutum ve davranış olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, 'CHP yönetimine yazıklarolsun diyorum.' diye konuştu.'YAMALI BOHÇA İTTİFAKI DİKİŞ PATLAMIŞTIR'Muhalefetin 'AK Parti olarak ne kadar iyi şeyler de yapsanız, biz kötü diyeceğiz.' dediğini aktaran Akbaşoğlu, bunun, muhalefetin 'şizofrenik bir muhalefet' anlayışı içerisinde hareket ettiğinin en büyük ispatı olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın devlete hiçbir fayda getirmeyeceğini belirten Akbaşoğlu, 'Bu gerçeğin ortaya çıkması münasebetiyledir ki; yamalı bohça ittifakı dikişi patlamıştır. Hırçınlaşarak, millet değerlerine aykırı tutum ve davranışlarını fütursuzca ortaya koymaktan çekinmemektedirler. Milletimizin de bu yaklaşımlara cevabı Haziran 2023 seçimlerinde net bir şekilde ortaya konacaktır.' ifadelerini kullandı.'BU AYRIMCI YAKLAŞIMLARI NEDENİYLE CHP'NİN GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMASI GEREK'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığının hatırlatılması üzerine Akbaşoğlu, 'Milletvekilleriyle ilgili bir yargılama yapılabilmesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına bağlı. Bu süreç başlatılmış vaziyette.' dedi.Bütün milletvekilleri ile ilgili düzenleme nasılsa Lütfü Türkkan'la ilgili süreç de aynı şekilde hukuki mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, 'Yargılama sürecinin tamamen tarafsız ve bağımsız yargı mercilerince yerine getirilecektir.' dedi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira olacak' açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akbaşoğlu, 'Bolu Belediyesi'nin adeta faşizan yaklaşımı asla kabul edilemez. Bu ayrımcı, ikircikli, faşizan yaklaşım önce Bolu halkını rencide etmekte. Aziz milletimizin değerlerine bir saldırı niteliğinde. Bizim örf, adet, geleneklerimize tamamen aykırı bir tutum içermekte. Kendisini gündeme getirmek noktasında bir yaklaşım olarak değerlendirmek gerekir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, 'Biz, asgari ücreti, 3600 ek göstergeyi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralamaçerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.Bütün partilerle görüşmelere devam ettiklerini belirten Akbaşoğlu, bunun değerlendirmelerini yetkili kurulların ortaya koyacağını söyledi. AK Parti'nin Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü hususunda net bir duruş sergilediğini ifade eden Akbaşoğlu, bütün partilere 'Gelin demokratik, sivil bir anayasayı ülkemize kazandıralım' çağrısını yineledi.Akbaşoğlu, Plan Bütçe görüşmeleri sonrasında 2022'nin başında yeni anayasa çalışmaları kapsamında, bütün partilerin kendi çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacağı bir sürecinyaşanacağını söyledi. 'Bizim özümüz, sözümüz bir.' diyen Akbaşoğlu, 'Ne söylüyorsak onu yapıyoruz, ne yapıyorsak onu söylüyoruz. Biz, asla kandırmaca, aldatmaca, kurgu, kumpas, hakaret, küfür siyasetini değil, ilkeli, ahlaki siyaseti, gerçeğe, hakikate, hakka dayalı siyaseti yürütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.