YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 3. Tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS 3. Tercih başvuruları için binlerce öğrenci bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan son kararla 140 puan alan öğrenciler tercih yapabilecekti. Açıklamanın ardından 'YKS 3. Tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?' soruları gündeme gelmeye başladı. Adaylar üniversitelerin açıkladığı boş kontenjanlarla yerleşmek için başvurularını ÖSYM üzerinden yapacak. Ancak öğrenciler “YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen açıklamaya göre yapılacak. Peki YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor? İşte yanıtı…





YKS 3. Tercihler Ne Zaman?

140 Puan İle Hangi Üniversiteler Alır?

Üniversite Ek Tercihleri Nasıl Yapılır?



YKS 3. Tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS'de 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak konusu olsa da ÖSYM'den henüz net bir açıklama gelmedi. YKS 3. Tercih tarihleri açıklandığında haberimizin içinde yer alacaktır.YKS ikinci ek tercih kılavuzu yayımlandığında 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de açıklanacak.2021 YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi, adayların T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile yapılacak. Tercihler ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden sadece adaylar tarafından yapılabilir. Adaylar mezun oldukları okul türü ve puanını göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Ayrıca adaylar sadece tercih yapabilecekleri listeden seçtikleri okulları yazabilecek.TYT Puanı 150 ve üzeri olan adaylar Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecek. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.Adayların tercih listesinin tümünü doldurması gerekmeyecek. Örneğin adaylar yalnızca 4 tercih yazabilecek. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişim yapılabilecek.?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.