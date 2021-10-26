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Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır? Bozuk Tavuk Nasıl Anlaşılır?

Tavuk eti en hızlı bozulan ve oldukça dikkat edilmesi gereken bir besin türüdür. Tavuk etinin bozulduğunu anlamak maalesef çok kolay değildir. Peki Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır? Bozuk Tavuk Nasıl Anlaşılır? Tavuk Nasıl Saklanmalıdır?

Ekleme: 26.10.2021 - 10:15 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır? Bozuk Tavuk Nasıl Anlaşılır?
Bozulmuş tavuk, Campylobacter ve Salmonella gibi patojenik bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmesine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, dışkıda kan ve dehidratasyon ve hatta ölüm gibi semptomlara neden olabilir. Bozulmuş tavuğu yüksek sıcaklıkta pişirmek yüzeydeki bakterileri öldürebilir, ancak bakterilerin ürettiği toksinleri uzaklaştıramaz. Bu nedenle gıda zehirlenmesi önlenemez. Peki Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır? Bozuk Tavuk Nasıl Anlaşılır? Tavuk Ne Kadar Saklanabilir? İşte Tavuğun bozuk olup olmadığını anlamanın yolu

Tavuk Ne Kadar Sürede Saklanır?


Buzdolabını mümkün olduğunca -17,8°C'ye yakın ve yaklaşık 1,1°C'lik donma noktasının üzerinde tutarak, güvenli bir şekilde saklayabilir, gıdaların raf ömrünü etkin bir şekilde uzatabilir ve taze tutabilirsiniz. Bu şartlar altında pişmiş tavuğu buzdolabında 3-4 gün, buzdolabında 2-6 ay saklayabilirsiniz; pişmemiş tavuğu ise 1-2 gün saklayabilirsiniz. , buzdolabında 9 ay, bozulmamış ise 1 yıl saklanabilir.

Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bozuk Tavuk Nasıl Anlaşılır?


Çiğ veya pişmiş tavuk yeşile dönmeye başlarsa çürümüş demektir. Gri ila yeşil küf lekeleri bakteri üremesini gösterir. Tavukta bu renk değişikliğini fark ederseniz hemen çöpe atmalısınız.

Tavuğun yapışkan bir dokusu varsa, kötüdür. Tavuk etinin temizlenmesi bakterilere zarar vermez ancak diğer gıdalara, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılarak çapraz bulaşmaya neden olur.

Hem çiğ tavuk hem de pişmiş tavuk, bozulmayı gösteren amonyağa benzer asidik bir kokuya sahiptir. Tavuğun sos ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu gizleyebileceğinden bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Raf ömrü tavuğun ne zaman bozulmaya başladığını gösterir. Raf ömrü geçen tavuklar dondurulmadan yenmemelidir.

Tavuk Etinin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Tavuk Nasıl Saklanmalıdır?


Beyaz et uzun süre dayanmaz. Bu nedenle eti mümkün olduğunca az parçaya bölün, bir dondurucu poşete veya plastik sargıya sarın ve dondurucuya koyun.

Eti buzdolabında taze tutmak istiyorsanız kapaklı cam, çelik veya plastik bir kaba koyabilirsiniz. Ancak kapağın kapalı olmasına çok dikkat edin. Eti çözmek istediğinizde, doğrudan oda sıcaklığında değil, buzdolabına koyun.

Buzdolabı rafı +4 derecedir. Daha sonra erimeye başlayacak eti oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

Çözülmüş eti kısa sürede yiyin ve tekrar dondurmayın.

Pişmiş ve çiğ etleri ayrı kaplarda saklayın. Bu iki et çeşidinin birbirine değmemesine dikkat edin.

Kısa sürede yenen etler +4 derecede buzdolabı rafında saklanabilir. Uzun süre beyaz et yemiyorsanız buzdolabı poşetine koyup -18 derecede buzdolabında muhafaza etmelisiniz.
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