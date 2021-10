koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi!

Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) elektron mikroskobu kullanarak koronavirüsün Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

Rusya'da en çok görülen koronavirüs mutasyonlarından olan Delta Plus mercek altına alındı.EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Afrika yeşil maymununun böbreğinin epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiğini belirtti.İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçtiğimiz haziran ayında görülmüştü.