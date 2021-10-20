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Dilek Kuşçu otomobil ile sevgilisinin başını ezmişti: Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Denizli'de Dilek Kuşçu, otomobil ile sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Talihsiz adam hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları

Dilek Kuşçu otomobil ile sevgilisinin başını ezmişti: Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Ekleme: 20.10.2021 - 13:44 Güncelleme: 20.10.2021 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Dilek Kuşçu otomobil ile sevgilisinin başını ezmişti: Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı!
DENİZLİ'DEKİ VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: Denizli'de meydana gelen olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.


İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu.



DİLEK KUŞÇU MURAT AVCININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu.

SON DAKİKA KAMERA KAYITLARI ÇIKTI!

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera görüntüsünde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor.

Denizli'de ciple erkek arkadaşını ezen Dilek Kuşçu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı


Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, Kuşcu'nun bilerek Avcı'nın üzerinden geçtiğini, Kuşcu'nun cipi park ettikten sonra inip tekerin altında Avcı'yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.

'ARAÇTAN İNDİĞİNİ SANIYORDUM'

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Kuşcu şunları söyledi: "4 yıldır Murat Avcı ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik.


Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik.


Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum."

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Dilek Kuşçu otomobil ile sevgilisinin başını ezmişti: Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı!
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