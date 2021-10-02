İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı! 'Devamı yarın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.







İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI: DEVAMI YARIN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları ait kısa bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirerek sayı aldığı görülüyor.