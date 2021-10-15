DGS 2021 Ek Tercihler Nasıl Yapılır? DGS 2021 Ek Tercih İşlemleri Başladı Mı?

DGS ek tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının lisans öğrenimine geçiş için girdikleri 2021 DGS ek tercih işlemleri ÖSYM’nin açıklamasıyla bugün başladı. Peki DGS 2021 Ek Tercihler Nasıl Yapılır? İşte DGS 2021 Ek tercih kılavuzu…

DGS 2021 Ek Tercih İşlemleri Başladı Mı?



DGS 2021 Ek Tercihler Nasıl Yapılır?



başladı. 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları lisans öğrenimine DGS sınavıyla devam edecek. DGS ek tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Peki15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşteDGS 2021 ek tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Tercih yapacak adaylar 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında sisteme giriş yapacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da bitecek.Adaylar, 15 Ekim 2021’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden ek tercih yapabilecek. Tercihler bireysel olarak TC kimlik ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.?” sorularının yanıtı ÖSYM’nin yaptığı son açıklamalara göre bu şekildedir.