Kayserili dayıdan olay yorum! 'Muhalefet topal at topal ata kimse oynamaz'

Kayserili bir vatantaş yaptığı röportaj sırasında muhalefet ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Muhalefet partileri için "Muhalefet topal at topal ata kimse oynamaz" dedi.

Muhalefete topal at benzetmesi yapan vatandaş Başkan Erdoğan'a olan sevgilisini dile getirdi, 'Para ile bu sevgiyi (erdoğan'a olan) satın alamazsınız. Başkan Erdoğan bir kere kalbimize girmiş. Allah Erdoğan'dan milyon kere razı olsun. Kim gelirse gelsin Reis'e bir şey yapamaz. Reis ile devam öl desin ölelim. Seninle geldik seninle gideriz. Su yoktu her yer çöptü Erdoğan geldi yaptı birileri de üstüne çöküyor.' dedi."Topal ata kimse oynamaz"Muhalefet için ise, "muhalefet topal at topal ata kimse oynamaz. Reis'in atı doğru gidiyor." dedi.