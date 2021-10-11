Dünya bu adamı konuşuyor! Pilav makinesiyle evlenmişti... Bakın ne için boşandı!

Endonezya’da yaşayan Khoirul Anam isimli adam, uzun yıllar boyunca mutluluğu arıyordu. Çocukluğundan beri en sevdiği yemeğin pilav olduğunu belirten Anam, aradığı aşkı bir pilav yapma makinasında buldu. Anam’ın mutluluğu sadece 4 gün sürdü ve sosyal medyanın gündemine oturan düğün boşanma ile sonuçlandı.

Khoirul Anam isimli Endonezyalı adam pilav yapma makinasıyla evlenecek kadar kadar pilavlara karşı özel bir bağ hissediyordu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anam, düğününden fotoğraflarını paylaştı. Uzun bir süre boyunca pilav yapma makinalarıyla ilgili güzel şeyler duyduğunu ifade eden Anam, bir makinaya aşık oldu ve üzerine duvağa benzeyen bir örtü örterek sonsuz bağlılığını ilan etti. Facebook'ta düğününü paylaşan Anam, gerekli belgeleri imzaladığı ve yeni gelini kapağından öperken çekilen fotoğraflarını yayınladı.MUTLULUĞU KISA SÜRDÜPilav yapma makinasıyla evliliğini sosyal medya hesabından paylaşan Anam'ın mutluluğu kısa sürdü. Makinanın düğünden 4 gün sonra bozulması çiftin boşanmasına neden oldu. Anam yeni bir makina arayışı için kolları sıvadığını ifade etti.