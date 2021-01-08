USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,29 EURO (Alış - Satış) : 8,93 - 8,95

Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı

Batıl bir ideolojinin neden çelişkilerle dolu yayınlarına devam eden Cumhuriyet, geçtiğimiz aylarda patates fiyatlarının yüksek olmasını eleştirip fiyatların düşmesini hayal ediyordu. Patates fiyatları düşünce de aynı gazete bu kez patates fiyatlarının düşmesini eleştirerek akılalmaz bir habere imza attı.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 12:23
Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı

AK Parti düşmanlığı yaparken gözü dönen ve bu nedenle kendisiyle defalarca çelişen muhalif medya kendi rekorunu kırdı. Cumhuriyet gazetesi, kendi yaptığı haberleri unutarak geçtiğimiz aylarda yayınladığı haberleri yalanlayan akılalmaz bir yayına imza attı.

Cumhuriyet'in Gamze Bal imzalı haberinde, patates fiyatlarının ucuzlaması eleştirildi. “Yine patates konuşacağız” başlığıyla servis edilen haberde, sadece Niğde'deki depolarda bekleyen patates miktarının geçen yıla oranla arttığı ve havaların ısınmasıyla patateslerin bozulacağı, bu nedenle de fiyatların artacağı iddia edildi.

Aynı zamanda haberde üreticinin ucuz fiyatlar nedeniyle mağdur olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu haber şu şekilde:



Fiyatların yüksek olmasını eleştiriyorlardı
Aynı Cumhuriyet, birkaç ay önce yaptığı haberlerde, patates fiyatlarının 5 liraya çıkmasını eleştirmişti. Adana'da dar gelirli vatandaşların fiyatların artması nedeniyle patates hasadı için tarlalara koştuğu, hamile ve çocukların da tarlalarda çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı