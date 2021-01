Gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı açıklamada! Lokanta, restoran ve kafeler...

Başkan Erdoğan, 1 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.



LOKANTA, KAFE, RESTORANLAR AÇILACAK MI?



Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.



Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde. Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, 'Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız.' demişti.



Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, 'Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?



Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.



GIDA FİYATLARI DA MASADA



Son günlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artış Kabine'nin önemli konu başlıkları arasında yer alacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son durumu ve atılan adımları paylaşacak. Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında fahiş fiyatlara ağır cezalar gelebileceğini ifade etmişti. Erdoğan, 'Bu süreç içinde maalesef esnaflarımızın gerek sebzede, meyvede vs. hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çaba içinde. Bir ay içinde biz bu işi kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine müsaade edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette de bu süreci takipte tutuyoruz. Buradan seslenmek istiyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir' demişti.



AŞI UYGULAMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK



Türkiye ikinci parti aşıları da ülkeye getirdi. Avrupa'da aşı savaşları yaşanırken, Çin'den alınan Sinovac koronavirüs aşısının 13 milyon dozluk kısmı Türkiye'ye ulaştı. İkinci parti olarak gelen 10 milyon doz aşının incelemeleri sürerken, toplamda 50 milyon doz aşı alınmış olunacak. Yerli aşının nisan ayı sonuna kadar yetişmesi planlanırken, Kabine'de aşılamada son durum da ele alınacak. 2 milyona yakın insan şu ana kadar ilk doz aşısını yaptırdı. Son alınan karara göre 75 yaş ve üzerinin aşıları da yapılmaya başlandı.