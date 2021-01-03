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Bakan Soylu'dan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve Cumhuriyet Gazetesi'ne çok sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni yıla Van’daki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle girmesi PKK yardakçısı terör sevicileri rahatsız etti. Soylu ve askerlerin yer sofrasında olduğu görüntüleri paylaşan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” dedi. Öte yandan hazımsızlık yaşayan Cumhuriyet gazetesi ise “Neden yer sofrası?” diye sordu. Skandal paylaşımlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert tepki geldi. İşte detaylar…

Güncel / 03 Ocak 2021 Pazar 13:05
Bakan Soylu'dan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve Cumhuriyet Gazetesi'ne çok sert tepki!

Soylu ve askerlerin yer sofrasında olduğu görüntüleri paylaşan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, '38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum' dedi. Öte yandan hazımsızlık yaşayan Cumhuriyet gazetesi ise 'Neden yer sofrası?' diye sordu. Skandal paylaşımlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.



Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yılbaşında sınırdaki askerlerle yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, '38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum' ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT YANIT GELDİ

Özdil'in bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Özdil'i terör örgütü PKK yandakçısı olmakla suçladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

'Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!'



CUMHURİYET GAZETESİ DE RAHATSIZ OLDU

Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Gazetenin haberinde Süleyman Soylu'nun askerlerle neden masada değil de yer sofrasında oturduğu sorgulandı.

Cumhuriyet gazetesi daha önce de 'Kandil'de teröristlerin yere izmarit atmadığı' skandal haberi ile tepki çekmişti.,


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