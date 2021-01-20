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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:42
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde yer alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de hizmet bayrak yarışı gibidir.

Davası Hakk olanın yardımcısı Hakk'tır. Hakk olan davada zafer de muhakkaktır.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendini, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin her kademesi de açıktır, açık olacaktır.

Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlardan büyük potansiyeli harekete geçirmesini istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışacağız.

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği, azmi ve kanı vardır. Malazgirt'ten bu yana mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Aradan bin yıl geçse de bize bu vatanı çok gören, yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz.

Ellerinden kayıp giden tek parti dönemine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatıp, kalplerini karartanları da biliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Recep Tayyip Erdoğan

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