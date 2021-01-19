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Bakan Koca'dan aşı ile ilgili açıklama

Bakan Koca: Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 21:59
Bakan Koca'dan aşı ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programının 1'inci aşama 2'nci adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 AŞISI YAPTIRANLARIN SAYISI 950 BİNİ GEÇTİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı saat 21.20 sıralarında 950 bini aştı.

Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.

Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

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