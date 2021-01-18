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İmamoğlu yine vatandaşa eziyet etti!

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu bozulduğu için vatandaşlar beklemek zorunda kaldı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:58
İmamoğlu yine vatandaşa eziyet etti!
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine halk sağlığını hiçe saydı. İmamoğlu gerekli bakımları yapmadığı için Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu bozuldu. Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti. 

Sosyal mesafenin de olmadığı metroda vatandaşlar beklemek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun sorumsuzluğu 'CHP, İstanbulluya eziyet çektirmeye devam ediyor. Yönetemiyorlar' yorumlarına neden oldu. 

Sosyal medyada yayılan görüntüler bir kez daha CHP'li İmamoğlu'nun hizmet konusundaki yetersizliğini gözler önüne serdi.  

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