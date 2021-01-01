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HDP’li Gergerlioğlu’nun algısı yine çöktü!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine FETÖ terör örgütü üyelerinin sesi olmaya çalışarak, sosyal medya hesabından algı operasyonu yürüttü. Gergerlioğlu 2019 yılından bu yana iki farklı ByLock hesabıyla kullanıcı olarak aranan Hacer Yıldırım’ın küvözde bebeği dururken gözaltına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Olayın aslı ise yine farklı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaparak Gergerlioğlu’nun yalanını bir kez daha ortaya çıkardı.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 18:52
HDP’li Gergerlioğlu’nun algısı yine çöktü!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından "Yeni yılda yine eski manzaralar!!! Hacer Yıldırım, Ankara Keçiören Medical Park hastanesinde doğum yaptı. Bebek küvözde,polisler kapıda!!! Bir loğusa anneyi daha gözaltına almak istiyorlar" şeklindeki paylaşım yaparak algı operasyonu başlattı. Paylaşıma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sessiz kalmadı.

KADININ İKİ FARKLI BYLOCK HESABI ÇIKTI

İki farklı kullanıcı hesabına bağlı olarak Bylock kullanıcısı olan Hacer Yıldırım'ın SGK çalışanıyken ihraç edildiği, bu gerekçelerle hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında yakalanamadığından 2019 yılından bu yana itibaren Bolu Sulh Ceza Hâkimliğinin yakalama emrine istinaden arandığı belirlendi.

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DOĞUMA GİDİNCE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Medikal Park Ankara Keçiören Hastanesinde yılbaşı gecesi saat 01:30 sıralarında Hacer Yıldırım'ın doğum yapması üzerine hakkında yakalama kararı olduğunun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerine bildirildiği daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet savcısı şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, taburcu olduğunda gerekli işlemler için Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca irtibata geçildiği ve yakalamalı şüphelinin taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağının bildirildiği, dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Yapılan açıklamayla Gergerlioğlu'nun yaptığı algı operasyonu da çökmüş oldu.

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