CHP yandaşı Sözcü'nün yazarı Özlem Gürses'in çektiği tren videosu dalga konusu oldu!

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni için, Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonundan uğurlama töreni düzenlendi.



ÖZLEM GÜRSES İDDİASIYLA DALGA KONUSU OLDU

Türkiye'den Çin'e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kaldığını söyleyerek algı operasyonu yapmak isteyen Sözcü Yazarı ve Halk TV programcısı Özlem Gürses, trenin Halkalı'da kaldığını söyledi. Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği videoya peş peşe cevaplar gelirken, sosyal medyada dalga konusu oldu.



SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ!

Özlem Gürses'in videosunu alıntılayan birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin' yorumunda bulundu.



TCDD'DE HER İSTASYONDAN KONUM PAYLAŞTI

TCDD'nin resmi twitter hesabından yayınlanan görüntülerde Çin'e uğurlanan ihracat treninin çeşitli istasyonlardan konum paylaşarak çekilmiş görüntülerine yer verildi.



Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kayseri Garı'na geldi.



Türkiye'den Çin'e gitmek için 4 Aralık Cuma günü törenle yola çıkarılan ilk ihracat treni Kayseri'den geçti.



BAKAN'DAN AÇIKLAMA!

Çin'e uğurlanan TCDD'nin ilk ihracat treninin geri döndüğü iddiaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklama yaparak, 'Trenimiz yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor.' dedi.



TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treninin 7 Aralık saat 12.50'de Sivas'a doğru hareket ettiğini bildirdi.



HABERLERE SERT TEPKİ!



'TÜM DİĞER ULAŞIM MODLARINDA OLDUĞU GİBİ DEMİRYOLLARINDA DA İŞLER RAYINDA'



Ayrıca açıklamada, Çin'e giden ilk ihracat blok treniyle ilgili medyada yer alan haberle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi:



'Uluslararası ticaret ve rutin gümrükleme çalışmalarından sonra trenin seferine devam etmediği şeklindeki yalan haberler, ancak farklı gündemleri bulunanların eseri olabilir. Medya mensuplarının haberlerini farklı kanallardan doğrulatması genel ilkesinin çiğnenmiş olması bir yana, demiryolu taşımacılığı sektöründe yer alan kimi art niyetli çevrelerin, basın mensuplarına yanlış ve yanıltıcı bilgi servis etmesi, ancak kötü niyet ile izah edilebilir. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarımızı en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdik. Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attık. Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse 'demiryolunda yeni bir çağ başlattık' Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiyemizi çekemeyen bazı çevreler iftiralarını her zaman atacaklardır. Yapılan büyük işleri karalayarak mesaisini dolduranlar her dönemde var olacaktır. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işler rayında.'