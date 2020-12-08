Bakan Selçuk'tan önemli açıklama! Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı.



Bakan Selçuk, 'Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.' dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu



Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:



Eğitim sistemimiz uluslararası düzeyde ivme kazandı.



İnancımızı kaybetmeden bugünlere geldik.



Türkiye azmederse daha iyisi olacak (2019 TIMSS Türkiye sonuçları)



Uluslararası araştırmada Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde



Öğrencilerimizin uluslararası sorulara alışması lazım.



Soru tarzını değiştirmemiz ders işleyişini değiştirdi.



Derslerde akıl yürütmeyi öne çıkarttık.



İzleme ve değerlendirme çalışmalarına yapay zeka eklendi.



Eğitimle ilgili her kararımız bilimsel yöntemle alınıyor.



LGS VE YKS MÜFREDATI



Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?



Salgının seyrine baktığımızda bir düşüş eğilimine girdi ama henüz yeterli düşüşün olmadığını görüyoruz.