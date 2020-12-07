Genç kadına tecavüz etmeye çalışan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz yanına eşini de alarak açıklama yaptı!

Taciz ve tecavüz skandalları ayyuka çıkan CHP'de Ümraniye, Avcılar, Maltepe, Esenler'in ardından bir skanda da Sultangazi'de ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" deyip çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkışmış mağdur kadın ise yaşadıklarını bir bir anlatmıştı.



MAĞDUR KADININ YAŞADIKLARI

Cezaevinde olan eşi tarafından tehdit edilen genç kadın CHP Kadın Kolları trafından CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'na davet edildi.

YARDIM ETMEYE ÇAĞIRDI TACİZ ETTİ

Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın öğrendiğini ve kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı: "Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."



ARBEDİP TEHDİTTE BULUNDU

Genç kadının yaşananları anlatmasından korkan Poyraz bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" iddiasında bulundu.CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile tanıştırıldığını ifade eden Genç kadın, "Odasına girdik 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" ifadelerini kullandı.



PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Poyraz'ın oğlu tarafından da darbedildiğimi iddia eden genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü.Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.

TECAVÜZ GİRİŞİMCİSİ POYRAZ'DAN AÇIKLAMA

Genç kadına tecavüz girişiminde bulunan CHP'li Poyraz yanına eşini de alarak bir açıklama yaptı.

"Partisinin iktidara giderken tuzak kurulduğunu" iddia eden Poyraz'ın açıklaması şu şekilde:

Merhaba değerli örgütüm sevgili dostlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle dünya ve ülkemizi saran virüsle boğuşmaktayız maalesef ben de virüsten etkilendim ve şu anda evimde karantinadayım kendime evimde devam etmekteyim. Genel durumum iyi olmakla beraber zaman zaman sıkıntı yaşamaktayım. Hepinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Pandemi kurallarını göz önünde bulundurarak temizlik ve mesafeyi koruyarak hassasiyetinizi elinizden bırakmayın. Rica ediyorum. Değerli dostlar son zamanlarda partimize il başkanımıza ve şahsıma yönelik bir takım şantaj girişimleri olduğunu kısıtlı olarak öğrenmekteyim maalesef partim iktidara giderken bu büyük tuzakları kuranlar… Şahsım üzerindeki iddialara gelirsek; Benim yapımı bütün örgütüm ve bana karşı yapılan şantaj girişimlerini de arkadaşlarımız partimiz adına adli süreç başlamıştır.

Şahsım adına olanı da yarın avukatım aracılığıyla tekrar bi suç duyurusunda bulunacağım. Bu suç duyurusunda benim iyi niyetimi suistitmal ederek yadım ettiğim kişileri bu durumu farklı noktalara mecralara taşımış yapılmış bulunmaktayım. Değerli dostlarım hepinizden özellikle ricam şudur. Birbirinizi lütfen sosyal medyada kırmayın dökmeyin ithamlarda bulunmayın. Bunu yapan da yanında kar kalmayacaktır. Adli mercilerde hesabını soracağız. Hepinizin bilmesini istiyorum. Ben şerefiyle haysiyetiyle yaşan aile yaşamı olan bir insanım. Benim bilen çok iyi tanır herkes beni çok iyi bilir. Verilecek cevaplarımızı adli mercilerde verilecektir. Bunu da bilmenizi çok iyi isterim. Ayrıca bunu kendine çıkar sağlamak amacıyla yargı önünde hesaplaşacağımızı hepinizin bilmesini isterim. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İyi günler diliyorum hepinize.

CHP'DEKİ TACİZ TECAVÜZ VAKALARI

CHP İstanbul teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşandı. Sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.