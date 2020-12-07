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ABD'de en yetkili isim açıkladı! Normale dönüş ne zaman?

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili herkesin merak ettiği tek bir soru var. Koronavirüs ne zaman bitecek? Herkes bu sorunun cevabına odaklanmışken koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'den koronavirüs ilkbaharda bitebilir yorumu geldi.

Dünya / 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:23
ABD'de en yetkili isim açıkladı! Normale dönüş ne zaman?

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili herkesin merak ettiği tek bir soru var. Koronavirüs ne zaman bitecek? Herkes bu sorunun cevabına odaklanmışken koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'den koronavirüs ilkbaharda bitebilir yorumu geldi.

"TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ"

ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi.

Slaoui, eldeki verilere göre, FDA'in Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesini beklediğini vurguladı. Slaoui, "Aşının onaylanması halinde ertesi gün ilk teslimat yapılacak" diye konuştu. FDA, 17 Aralık'ta yapacağı toplantıda da Moderna'nın yaptığı aşı başvurusunu inceleyecek. FDA, İngiltere'nin onay verdiği ve Salı gününden itibaren uygulamaya başlayacağı Pfizer/BioNTech aşını değerlendirmek üzere Perşembe günü toplanıyor.

Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Slaoui, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak programın etkilerinin en riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlanmasını beklediğini belirtti. Slaoui, "Ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda, hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz.

Bu nedenle, ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor" dedi.

ABD'de FDA'in aşıya onay vermesi halinde ilk etapta sağlık çalışanlarına ve bakımevlerinde bulunan yaşlılara öncelik verilmesi öngörülüyor.

Eyaletler, onay çıkması halinde aşıların dağıtımını yapabilmek için hazırlıklara başladı.

ABD, dünyada en yüksek can kaybı ve toplam vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.ABD'de son günlerde üst üste günlük vaka sayısı rekor kırdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984'e yükseldi.

İngiltere

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