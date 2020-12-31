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SBK Holding davasında flaş gelişme!

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Sezgin Baran Korkmaz ve kendisine ait şirketlere yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz ifade veriyor.

Ekonomi / 31 Aralık 2020 Perşembe 00:05
SBK Holding davasında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor.

8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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