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Halk TV'de yeni skandal! Başörtülü hakimlere hakaret!

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 00:15
Halk TV'de yeni skandal! Başörtülü hakimlere hakaret!
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CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.

28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.

'ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR'

Sağlar, 'Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.' şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Skandal sözler sarfeden Fikri Sağlar'a sosyal medyada tepki yağdı.

Milletvekili

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