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Noel kutlamasında koronavirüs nasıl bulaşır simülasyonu

Japonya'da bir grup uzman, yemek masasında kalabalık insan grubunun karşı karşıya kaldığı riski simülasyon yoluyla gösterdi.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 11:28
Noel kutlamasında koronavirüs nasıl bulaşır simülasyonu

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde, Noel etkinliklerinin yol açacağı kalabalık göz önünde bulundurularak kutlamalara bazı kısıtlamalar getirildi.

Japonya'da uzmanlar, bu kapsamda yemekte bir araya gelecek insanların yol açacağı riski gösteren bir simülasyon hazırladı. Belirti göstermeyen bir kişinin, diğer insanlara karşı oluşturduğu risk düzeyi gösterildi.

YEMEK MASASINDA VİRÜS NASIL BULAŞIR
Bir odada yemek için toplanan kalabalıkta birinden yayılan koronavirüs parçacıklarının nasıl dolaşıma girdiği ve diğer insanlara nasıl bulaştığı görüldü.

Uzmanlar, hazırladıkları simülasyonun bireylerin ve ailelerin kutlamalar boyunca bir araya gelme riskini yeniden gözden geçirmeye yardımcı olacağını umuyor.



'PENCERE VE KAPILAR AÇIK TUTULMALI'
Simülasyonu hazırlayan şirketin Endüstri Direktörü Keith Perrin, 'Japonya'daki mühendisler, yetkililerin ve halkın kendilerini koronavirüs bulaşından en iyi şekilde nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için eğitim çabalarının bir parçası olarak simülasyonu oluşturdu.' dedi.

Odada iyi derecede havalandırmanın önemine vurgu yapan Perrin, partiküllerin birikmesini engellemek için mümkün olduğunca çok sayıda pencere ve kapının açık tutulması gerektiğini söyledi.


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