HDP’li Aktürk’ten Savcı Sayan’a suikast çağrısı

Terör örgütü PKK'nın hedefinde olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a sosyal medyadan hakaret eden ve kendisini ölümle tehdit eden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayla ilgili re'sen soruşturma başlatılırken, suikast çağrısı yapan ismin Abdülkadir Aktürk isimli HDP'li yönetmen olduğu tespit edildi. İsviçre'de yaşadığı belirlenen Aktürk yayınladığı videoda, 'Sayan'ı susturan efsane olur Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız' diye konuştu. Tehditle ilgili açıklamalarda bulunan Sayan, 'HDP tükenmişlik sendromu yaşıyor. Yurt içindeki terörist sayısı 20 binlerden 300'e düşünce can havliyle, yoğun bir şekilde saldırmaya başladılar' dedi.



'HDP'LİLERE YAPILSAYDI TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYACAKTINIZ'



Diplomatik yolları kullanarak başta İsviçre Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu'na mektup yazacağını belirten Sayan, 'Bu tehdit Türkiye'deki bir HDP'li belediye başkanına yapılsaydı Türkiye'yi suçlayacaktınız. Bu çifte standart niye. Eğer gerçekten demokrasiyi savunuyorsanız, benim haklarımı da savunun. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Bu çağrıyı yapan kişi sizin topraklarınızda yaşıyor' ifadesini kullandı.



'DİYARBAKIR'A GİDEN İMAMOĞLU TELEFON BİLE AÇMIYOR'



Sayan'a yapılan ölüm tehdidine karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'lilerden henüz bir açıklama dahi yapılmazken, Sayan bu sessizliğin kendisini şaşırtmadığını aktardı. Sayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teröre verdikleri destek gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek vermek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a gittiğini hatırlatarak, 'İmamoğlu bize telefon bile açmıyor' dedi.



'HDP'LİLER KINAYIN DA GÖREYİM'



Sayan sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü: 'Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP'liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim.'



'YAV BİR TAŞ ATIN'



İsviçre'de yaşayan Abdülkadir Aktürk yayınladığı video mesajında şu skandal ifadeleri kullandı: Eğer korkak olmasan Savcı Sayan mıdır ne ş..... tekidir elini kolunu elinde de belediye telsizi var. Dolaşıyor. Bir tane babayiğit yav bir taş atın bir taş taş taş taş. Bulun bir taş atın yav. Adam bilsin ki he sağından solundan taş gelebilir. Adam yok bir olay yav.



'SAVAŞ SAVCI'YI SUSTURAN TAHRİK OLUR, EFSANE OLUR, CHE GUEVARA OLUR'



Şimdi bazı olaylar var. Diyelim gücünüz yetmez. Ulaşamıyorsunuz. Korumaları var. 300 400 tane koruması var. Polistir, komiserdir, emniyet amiridir, içişleri bakanıdır, bakandır, milletvekilidir her neyse. Yani Sayan Savcı nedir yav. Savaş Savcı'yı susturan tahrik olur. Efsane olur. Che Guevara olur. Neden ya. Siz neden bekliyorsunuz. Neye, neye.



'18 YAŞINDASIN DESTAN YAZ, YİYECEĞİN 20 SENE'



Ben 20 -18 yaşındaki gence sesleniyorum. Hı. 18 yaşındasın destan yaz. Efsane ol. Yiyeceğin 20 sene. 38 yaşında 40 sene 40 yaşında tığ gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var.



'SUSTURUN BİRİLERİ ÇIKSIN, BUNLARI SUSTURSUN'



Ben bunu size yolunu gösteriyorum. Ben ben ben ben. Ben söylüyorum. Ben. Susturun birileri çıksın, bunları sustursun. Partiyle alakanız olmasın. Siz partili de olamazsınız.