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Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle tehdit eden kurye yine rahat durmadı

İstanbul Tuzla’da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılınca polisi “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye Cihan Aksu yine rahat durmadı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:15
Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle tehdit eden kurye yine rahat durmadı

İstanbul Tuzla'da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

Bu sefer de bekçilere saldırdı
Daha önce 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya, 'Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim' şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.



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