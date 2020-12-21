Kanser ilaçlarıyla ilgili mahkemeden kritik karar!

Kanser tedavisi, hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı bir süreç. Aylar süren tedavi için gerekli olan ilaçların bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılıyor. Ancak SGK'nın ödeme listesinde olmayan bir dizi ilaç da söz konusu. Kanser tedavisini sürdüren doktorun talep ettiği bu ilaçları temin etmek her aile için pek de kolay geldi. Anılan ilaçların aylık masrafı 15 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. En az 6 ay kullanılması gereken bu ilaçların, kimi hastalarda 2 yıla kadar kullanılması gerekebiliyor.



LİSTEDE YOKSA ÖDEYEMEYİZ

Söz konusu ilaçları alma imkânı olmayan 6 kanser hastasının yakını, geçen aylarda SGK'nın kapısını çaldı. Yapılan başvurularda, tedavi için talep edilen ilacın kurum tarafından karşılanması istendi. Ancak kurum görevlilerinin yanıtı, ödeme listesinde olmayan ilacın bedelinin karşılanamayacağı yönünde oldu. Kurum'dan alınan olumsuz yanıt üzerine kanser tedavisi gören hastalar için İstanbul'daki iş mahkemelerinde dava açıldı.



Dava dilekçelerinde, tedbir kararı verilerek söz konusu ilaç bedellerinin yargılama sonuna kadar kurum tarafından ödenmesi talep edildi. SGK adına, dava dosyalarına yapılan savunmalarda ise özetle şöyle denildi: 'SGK'nın ödeme listesindeki ilaçlar belli. Bu liste dışındaki bir ilacın ödemesinin yapılması yasal olarak imkânsız. Haksız ve hukuka aykırı olan talep ret edilsin.'



'YAŞAM HAKKI' VURGUSU

İstanbul 19, 20 ve 22.'inci İş Mahkemelerinde görülen davalarda tedbir kararı verildi. Mahkemeler, kanser tedavisi gören K. İ., M. A., P. D., S. Y., Y. Y., Z. Ö. adına açılan davalarda, Opdivo, Imfinzi, Lynparza, Keytruda ve Tecentiriq isimli ilaçların, kesintisiz olarak SGK tarafından karşılanmasına karar verildi. Anılan ilaçların aylık masrafı ise 15 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Tedbir verilen mahkeme kararlarında özetle şöyle denildi: 'Kişinin yaşam hakkı ile kurumun maddi menfaati arasında çatışma söz konusu. Yaşam hakkı her türlü haktan üstün. Sağlık hakkı temel insan hakkı. Bireyin sağlık hakkının korunması sosyal devlet olma ilkesinin de bir gereği...'



KİMİ BORÇ ALIYOR KİMİ KREDİ ÇEKİYOR

Anılan davaları kanser hastaları adına açan Av. Senay Önal 'Kanser hastalığında etkili bir tedavi yöntemi olan bu ilaçların fiyatı çok yüksek. Hasta yakınlarının bir kısmı, bu ilaçları alabilmek için çevresinden borç alıyor veya kredi çekiyor. Açtığımız davalarda, mahkemeler tedbir kararı verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Ancak eğer Yargıtay, hastalar aleyhine bir karar verirse, bu, binlerce hasta için son umutlarını da kaybetmeleri anlamına gelir. Çünkü SGK'nın ödediği ilaç bedelleri hastalardan faizi ile beraber tekrar istenecek' diye konuştu.

