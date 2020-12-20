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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Mutasyona uğrayan virüs 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!

Britanya'da ortaya çıkan ve mutavasyona uğradığı belirtilen yeni tip Koronavirüs'le ilgili çarpıcı gerçeği Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıkladı. Özlü açıklamasında: "B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 20:37
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Mutasyona uğrayan virüs 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!

Britanya'da ortaya çıkan ve mutavasyona uğradığı belirtilen yeni tip Koronavirüs'le ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir' ifadesini kullandı.

Britanya'da yeni tip Koronavirüs'ün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında 'Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz' ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs'ün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

'İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir'

'Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'

'Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.'

'Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.'

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