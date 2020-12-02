USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için CHP Ümraniye teşkilatından uzaklaştırılan ve mahkemesi süren CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisinin, CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:13
Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın ardından CHP Ümraniye ilçe yönetiminde de bir kadının partili biri tarafından taciz edildiği ortaya çıkmıştı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, taciz edildiğini söyleyen 20 yaşındaki D.A ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. D.A, Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

CHP’li Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan şahsın bünyesinde çalışmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı